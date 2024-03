Il Milan fa un altro passo per lo stadio a San Donato

Mentre Webuild è alle prese con lo studio di fattibilità per la ristrutturazione del Meazza (l'esito è atteso per giugno), il Milan va avanti sul nuovo stadio a San Donato Milanese: nei giorni scorsi ha acquistato altri terreni limitrofi all'area San Francesco, arrivando così a 650mila metri quadrati di proprietà compresi quelli precedentemente acquistati. Si tratta di terreni acquistati dall'Eni e da altri privati, anche al di là dell'autostrada A1, a Borgo Bagnolo.

Nei prossimi giorni il club rossonero depositerà i relativi documenti in municipio. Alcuni dei terreni acquistati in questa tranche si trovano nel Parco Agricolo Sud Milano, e dunque non saranno utilizzati per realizzare parcheggi. L'investimento dovrebbe essere di circa 20 milioni, mentre per il precedente acquisto si era parlato di 40 milioni di euro.

In precedenza l'area San Francesco era stata destinata a un'arena polifunzionale da 30mila posti. Lo stadio del Milan, se sorgesse realmente, sarà invece da 70mila posti. Nell'area troverebbero spazio la nuova sede del club, il museo e un complesso di intrattenimento con ristoranti, negozi e una sala da 4mila posti, oltre a 230mila metri quadrati di verde pubblico.