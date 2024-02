Stadio Milan, anche il comune di San Donato fa sul serio

È sempre più lontano da San Siro il destino del Milan. Nei giorni scorsi il club rossonero ha comprato a San Donato il terreno dove dovrebbe sorgere la nuova arena del Diavolo.

Martedì prossimo, invece, nella cittadina alle porte di Milano ci sarà un incontro pubblico organizzato dal sindaco, Francesco Squeri, per confrontarsi con i cittadini sul progetto del nuovo impianto. L'appuntamento è alle 20.30 in aula consigliare. "Condivisione e operatività - spiega il Sindaco Francesco Squeri - sono i fronti sui quali siamo impegnati in questi giorni e che caratterizzeranno l’approccio con cui affronteremo il percorso che porterà all’accordo di programma finalizzato alla eventuale realizzazione dello stadio del Milan. Sarà nostra cura, informare e coinvolgere costantemente i cittadini e le realtà del territorio, come dimostrato dall’agenda di queste settimane che registra un confronto costante con le diverse componenti di San Donato”.

Squeri fa sapere che nei giorni scorsi ha illustrato ai consiglieri comunali i dettagli dell’iter amministrativo in corso, tema su cui "l’Ente si è confrontato anche con i tecnici regionali prima in Municipio, poi a Palazzo Lombardia. Nel pomeriggio di mercoledì in Regione si è svolta una nuova interlocuzione tecnico-operativa preliminare in materia di programmazione dedicata ad approfondire alcuni passaggi funzionali all’avvio dell’Accordo di Programma, la cui promozione compete al sindaco, che dovrà sottoporlo alla Regione, e che prevede successiva adesione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’articolato progetto urbanistico".