Lo stadio del Milan a San Donato è "in stallo"

Per lo stadio del Milan a San Donato Milanese, "in questo momento c'è una situazione di stallo". Lo ha dichiarato mercoledì mattina Francesco Squeri, sindaco della città dell'hinterland, a margine del 210esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, aggiungendo di non avere più incontrato dirigenti del club rossonero e che, in questo periodo, ci sono più che altro incontri tecnici. In particolare, si starebbero incontrando i dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune insieme alla Regione e ai tecnici di progettazione del futuro impianto. Ma, tra una settimana, dovrebbe arrivare la risposta degli enti coinvolti per l'accordo di programma, necessario per un'pera di questo genere.

Nei giorni scorsi sugli eventuali nuovi impianti di Milan e Inter, a San Donato e Rozzano, era intervenuto anche il sindaco di Milano Beppe Sala (che è anche sindaco della Città metropolitana), affermando che i due stadi, a suo parere, sarebbero troppo vicini l'uno con l'altro. Un'idea respinta dal club rossonero, sottolineando che la distanza tra le due strutture sarebbe di circa 13 chilometri in linea d'aria, mentre a Londra convivono ben 8 stadi a distanze più ridotte. Il Milan aveva anche aggiunto che la proposta rossonera riguarda un'area privata edificabile, che non rientra nel Parco Agricolo Sud ed è attualmente abbandonata. Mercoledì anche Squeri ha ripreso il concetto: "A Londra ci sono 5 o 6 stadi di Premier League in quartieri vicini", ha affermato.

Ipotesi ristrutturazione di San Siro

E San Siro? Come è noto, Milan e Inter hanno accettato di attendere lo studio di fattibilità di WeBuild per l'eventuale ristrutturazione dello storico Meazza, e la società di costruzioni ha promesso di presentarlo entro fine giugno. Sala, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica il 2 giugno, aveva ribadito questo termine temporale aggiungendo di essere certo che WeBuild arrivi a "una proposta realizzabile sia per un fatto di costi che di tempi dell'operazione e di problematiche allo svolgimento dell'attività sportiva", spiegando che "ora spetta alle squadre capire se vogliono proseguire sulla via della ristrutturazione di San Siro o per uno stadio per ognuno".