Secondo Sala, sul nuovo stadio si è vicini alla conclusione

Il nuovo stadio a Milano sarebbe "vicino alla conclusione". Lo ha detto il sindaco Beppe Sala a margine di un evento a Firenze, sabato mattina, a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni del presidente del Milan Paolo Scaroni e dell'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello sul 'piano B' a Sesto San Giovanni.

"Credo che noi arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio con i nostri tempi, che non sono neanche dipendenti dalla mia volontà", ha commentata Sala: "Ormai, dopo questo lungo processo, siamo vicini alla conclusione del tutto, quindi spero che le società abbiano un altro po' di pazienza e che tutto si concluda al meglio".

Bologna "mi ha fatto dormire male"

Spazio anche per disanime calcistiche, visto che ci si avvicina alla fine del campionato e lo scudetto sembra ormai un affare tra Milan e Inter (di cui Sala è tifoso): "Se chiederò un regalo al sindaco di Firenze Nardella? Io lo chiederei volentieri, ha scherzato Sala riferendosi alla partita Milan-Fiorentina in programma domenica primo maggio alle tre di pomeriggio: "Purtroppo, sullo scudetto sono pesssimista", ha poi aggiunto. La sconfitta dell'Inter a Bologna nel recupero? "Mi ha fatto dormire male la notte", ha commentato. E ha concluso: "Credo, e non lo dico per gufare, che lo scudetto purtroppo vada nella direzione del Milan".

La 'volata scudetto'

A quattro giornate dalla fine del campionato, il Milan è in testa con 74 punti. Segue l'Inter a 72, poi il Napoli a 67 e la Juventus a 66. Domenica primo maggio sono previste Milan-Fiorentina e Udinese-Inter. Venerdì 6 maggio l'anticipo di Inter-Empoli e poi, domenica 8, il posticipo serale con Verona-Milan. Il 15 maggio, per la penultima giornata, Milan-Atalanta e Cagliari-Inter. Infine, l'ultima giornata di campionato, Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan.