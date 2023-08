Per Salvini lo stop al nuovo stadio di Milano è "un colpo durissimo"

Se Milan e Inter realizzassero realmente nuovi stadi nell'hinterland, "sarebbe un colpo durissimo per l'immagine del capoluogo lombardo". A dirlo è Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, in un intervento di giovedì mattina dedicato in realtà più che altro alla vicenda del Lecco, ammesso ufficialmente alla Serie B conquistata sul campo (dopo 50 anni), che in queste settimane aveva incontrato problemi burocratici legati proprio allo stadio.

Il Lecco infatti al momento non ha 'in casa' uno stadio che rispetta i parametri della Serie B. Aveva quindi chiesto l'uso dello stadio di Padova, ma il questore di quella città aveva dato una risposta più tardi del previsto e questo aveva rischiato di far saltare la promozione tra i Cadetti. La vicenda lecchese è il punto di partenza del ragionamento di Salvini, secondo cui occorre facilitare "la realizzazione di stadi sempre più moderni e sicuri". Con meno burocrazia.

Poi il ministro milanese è tornato sulla vicenda del Meazza. Come si sa, la Sovrintendenza ha annunciato che, nel 1925, ci sono tutti i presupposti perché scatti il vincolo culturale, cosa che non permetterà di abbattere lo stadio, per salvaguardare il secondo anello, definito unico e iconico. Un presupposto che, in realtà, era (o avrebbe dovuto essere) noto fin dall'inizio della vicenda. Tuttora non intenzionati a ristrutturare il Meazza, Milan e Inter stanno guardando altrove, rispettivamente a San Donato Milanese e Rozzano, per i loro eventuali futuri impianti di gioco.

"Il calcio italiano - ha concluso Salvini - è in fase di drammatico declino. Serve raddrizzare la rotta. Per quanto di mia competenza sarò sempre pronto ad accompagnare i progetti nell'ottica di migliorare le città e rendere più competitivi i nostri club e i nostri tornei".