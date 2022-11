Stefano Pioli in lacrime, lascia San Siro in fretta dopo Milan-Fiorentina

Dopo la vittoria per 2-1 a San Siro contro la Fiorentina, da parte del suo Milan, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha lasciato lo stadio in tutta fretta e visibilmente commosso. Pioli ha saltato la conferenza stampa post-partita, alla quale al suo posto ha preso parte il dirigente del club Paolo Maldini, spiegando che, per motivi personali, il tecnico non si sarebbe presentato.

Dopo la fine del match, Pioli è andato nella sua città d'origine, Parma. In conferenza stampa, intanto, Maldini ha analizzato la situazione della stagione rossonera, sottolineando che il Milan può essere ancora in corsa per lo scudetto e che la differenza rispetto alla scorsa stagione la sta facendo il Napoli, con un rendimento molto elevato. I rossoneri si preparano al ritiro a Dubai durante la lunga pausa appena iniziata, che terminerà all'inizio di gennaio, per i mondiali in Qatar.