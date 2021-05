L'Inter ha chiesto ai giocatori di rinunciare a due mesi di stipendio

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha chiesto ufficialmente ai giocatori nerazzurri di rinunciare a due mesi di stipendio a causa del momento di forte contrazione economica che stanno vivendo tutti i grandi club del calcio europeo. La richiesta è stata avanzata nella giornata di lunedì 10 maggio quando Zhang ha incontrato la squadra insieme ai due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello.

La società ha ribadito che vuole dare continuità al progetto vincente. I calciatori, che hanno ascoltato il discorso, nei prossimi giorni decideranno se accettare la proposta del club o cercare soluzioni alternative. Dopo il match con la Roma inizieranno i colloqui tra la società e i singoli giocatori. La società, comunque, ha sottolineato che onorerà gli impegni presi fino ad ora e riconoscerà ai giocatori il bonus scudetto.

Nel frattempo è stata annullata la conferenza stampa dell'allenatore Antonio Conte, conferenza prevista per la giornata di martedì 11 aprile alla vigilia della gara con la Roma. La decisione - secondo quanto si apprende - è stata presa dal club per non trasformare la conferenza della vigilia in un appuntamento su temi extracalcistici. L'allenatore parlerà solo al canale tematico del club.