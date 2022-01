Stramilano: rinviata l'edizione 2022, si corre a maggio

Rimandata la Stramilano, la storica corsa meneghina che avrebbe dovuto tenersi domenica 20 marzo 2022. Lo ha deciso il comitato organizzativo della manifestazione, indicando, in accordo con il Comune di Milano, la nuova data: 15 maggio 2022.

Il motivo del rinvio è - si legge in una nota - "il perdurare dell'ondata pandemica e la scelta del governo di estendere lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022". L'organizzazione si è consultata con Palazzo Marino e le altre istituzioni coinvolte e infine ha deciso la nuova data. "Una scelta necessaria e opportuna - si legge ancora - non solo per garantire la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, i runners amatoriali e professionisti, i volontari, gli sponsor e gli esponenti delle forze dell'ordine che ogni anno consentono di dare vita a questa storica manifestazione, ma anche come forma di rispetto nei confronti di tutti coloro che a causa del virus covid-19 non potrebbero prendervi parte".

Ideata nel 1971, la Stramilano consiste in varie competizioni: quella agonistica sulla lunghezza della mezza maratona (21,09 km), quella non competitiva di 10 km e quella per i più piccoli (Stramilanina) di 5 km. La competizione agonistica maschile viene vinta ininterrottamente dal 2005 da atleti kenyoti (tranne un etiope nel 2012). A causa della pandemia covid sono state annullate le edizioni 2020 e 2021.