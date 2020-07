"Non ci sono le condizioni": Stramilano 2020 cancellata, la corsa slitta all'anno prossimo

La Stramilano salta un anno. La corsa più celebre della città meneghina - originariamente prevista per il 22 marzo 2020 - è stata infatti bloccata dall'emergenza coronavirus, che ha fermato tutti gli eventi, e quest'anno non si terrà.

A spiegarlo sono stati gli stessi organizzatori, che nei giorni scorsi hanno sottolineato come "ad oggi" non ci siano "le condizioni necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento, in accordo con le autorità sportive, le istituzioni e gli sponsor". Per questo "il Comitato Organizzatore ha deciso di rinviare al 2021 l’appuntamento tanto atteso da tutti voi appassionati podisti".

Il nuovo calendario è già stato stilato: "La data della 49a Stramilano è fissata, quindi, per il 28 marzo 2021". "Le quote d’iscrizione sono confermate e per chi si era già iscritto sarà garantita la partecipazione senza ulteriori costi - hanno spiegato -. I percorsi, gli orari e le modalità di partecipazione saranno perfezionati in accordo con le autorità competenti e comunicati non appena definiti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi l'appello finale agli "amici runner": "Rispettiamo le regole e manteniamoci in allenamento, così che ci si possa ritrovare insieme a rivivere una giornata indimenticabile all’insegna dello sport e del divertimento".