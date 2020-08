La curva Nord dalla parte di Antonio Conte: lo striscione degli ultras sotto la sede dell'Inter

La curva Nord ha scelto da che parte stare. Gli ultras nerazzurri martedì mattina hanno infatti esposto uno striscione sotto la sede dell'Inter in viale Liberazione a Milano per mostrare tutta la loro vicinanza e il loro sostegno al tecnico Antonio Conte.

"Gli interisti veri e la Cn69 - si legge - sono con Conte". La curva Nord - hanno spiegato i tifosi sul proprio profilo Facebook - "in maniera molto chiara, esprime il proprio pensiero sotto la sede dell'Inter".

Il riferimento chiaro, evidente, è allo sfogo dello stesso Conte dopo Atalanta-Inter, la gara vinta per 2-0 che ha regalato ai nerazzurri il secondo posto in classifica a un punto dalla Juventus campione d'Italia. Dopo la partita, nelle varie interviste televisive, l'allenatore aveva denunciato una scarsa protezione da parte della società, assente a suo dire, aveva rivendicato che i risultati sono soltanto suoi, della squadra e dello staff e aveva annunciato che avrebbe fatto delle valutazioni in vista dell'anno prossimo.

Le bombe dell'allenatore salentino, inevitabilmente, hanno scosso l'ambiente nerazzurro, anche se dalla dirigenza - il dg Giuseppe Marotta in testa - e dal presidente Steven Zhang per ora non sono arrivate repliche ufficiali. Lunedì, nel day after, ci sarebbe stato un colloquio cordiale tra il tecnico e Zhang che avrebbero convenuto sulla necessità di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League, con l'Inter che mercoledì scenderà in campo in Germania contro il Getafe per la gara secca degli ottavi di finale. Ma da oggi Conte ha un alleato in più.

Foto - Lo striscione della Nord per Conte