La risposta dei tifosi dell'Inter alle parole (d'amore) di Lukaku

Palo, traversa, ma decisamente non gol. Le parole di Romelu Lukaku - "Amo l'Inter, tornerò" - non sfondano la "difesa" dei tifosi dell'Inter, che venerdì mattina hanno risposto a modo loro al centravanti belga, passato in estate al Chelsea per 115 milioni di euro per cogliere - ipse dixit - "l'occasione della vita". Gli ultras della curva Nord hanno infatti esposto uno striscione fuori dal Baretto, loro storico ritrovo, che sembra lasciare poco spazio ai dubbi.

"Non conta chi non con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu", si legge. Il riferimento, evidentissimo, è alla telenovela che ad agosto aveva portato big Rom a Londra - anche a causa dei guai finanziari dei nerazzurri - e all'intervista dell'ex numero 9, che a Sky ha chiesto scusa ai tifosi e ha confessato di voler tornare a vestire la maglia del Biscione.

"Per prima cosa voglio dire un grande scusa ai tifosi dell’Inter perché penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa - le parole dell'attaccante -. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita". E ancora: "Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più" e "ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare di là, lo spero veramente".

Che il rapporto tra Lukaku e i tifosi si fosse incrinato era apparso chiaro fin da subito, con la Nord che aveva anche cancellato il murale dedicato a big Rom fuori da San Siro. Le dichiarazioni d'amore di Lukaku non sembrano aver mosso il cuore degli ultras. Almeno non per ora.