Il meraviglioso gesto degli ultras per l'Inter (e per due giocatori)

Nessuna polemica, tutti compatti verso l'obiettivo. Blitz degli ultras della curva nord mercoledì mattina ad Appiano Gentile, fuori dal centro d'allenamento dell'Inter. Dopo le difficoltà delle ultime settimane - un solo punto nelle ultime tre di serie A, con tanto di derby perso in rimonta, e la sconfitta in Champions con il Liverpool -, i tifosi nerazzurri hanno voluto far sentire tutta la propria vicinanza ai ragazzi di Simone Inzaghi.

All'ingresso del Suning center è stato affisso lo striscione "con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra, la nord è con voi" per dimostrare ai giocatori che non sono soli. A due di loro in particolare. Gli ultras hanno infatti voluto dedicare un pensiero a Lautaro Martinez, a secco di gol da dicembre - "Lautaro tieni duro, siamo con voi" - e uno a Samir Handanovic - "Samir, non ti curar di loro, la nord è con te" - dopo che il portiere capitano è finito sul banco degli imputati per un paio di interventi incerti, tanto sul gol di Giroud costato il derby quanto sull'1-0 di Raspadori nell'ultima partita persa al Meazza col Sassuolo.

"Un chiaro messaggio di incitamento al gruppo e ai singoli presi di mira dai cecchini della dissoluzione nel momento più complicato", hanno spiegato gli ultras. "Esserci ora, senza se e senza ma, è l'unica cosa importante. Carica, convinzione, determinazione. Insieme - hanno concluso i tifosi -, squadra e tifo, fino alla vittoria".