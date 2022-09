La protesta (in tutta Milano) degli ultras dell'Inter contro Zhang

Loreto, Porta Nuova, Porta Venezia. E ancora: CityLife, l'Arco, la Galleria, il Duomo, la Scala. E, chiaramente, viale della Liberazione. Invade tutta Milano la protesta della curva nord Inter contro la famiglia Zhang, proprietaria del club nerazzurro e invitata a chiare lettere a farsi da parte.

Nella notte tra sabato e domenica, come mostrano le foto poi condivise sui social, i tifosi nerazzurri della Nord hanno esposto in giro per la città uno striscione chiaro, eloquente: "Zhang vattene". Steven, il presidente nerazzurro, paga senza dubbio un avvio di campionato considerato non all'altezza - già 3 sconfitte in 7 gare -, ma soprattutto le continue e persistenti difficoltà economiche, che ogni estate costringono la dirigenza di viale della Liberazione, Beppe Marotta in testa, a fare i miracoli per costruire una squadra competitiva.

Già dopo l'estate in cui erano partiti Conte, Lukaku e Hakimi, tutti freschi campioni d'Italia, c'erano state le prime frizioni, poi appianate in un incontro tra gli ultras e proprio l'amministratore delegato, Marotta. Adesso però la pazienza degli ultras sembra essere arrivata al capolinea.