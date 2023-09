Ecco come il Monza ha reso omaggio a Silvio Berlusconi allo stadio

Un seggiolino dell'U-Power Stadium (noto come Brianteo) a Monza 'targato' Silvio Berlusconi. Il club brianzolo, alla sua seconda stagione in Serie A, ha voluto omaggiare il suo ex proprietario, recentemente scomparso, apponendo una targa sulla sedia dalla quale l'ex presidente del consiglio, che in passato era stato a lungo presidente anche del Milan, assisteva alle partite casalinghe dei biancorossi.

La targa recita: "Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”. Una frase che, a quanto pare, Berlusconi ripeteva spesso ai calciatori del Monza, il club che il Cavaliere acquistò nel 2018 quand'era in Serie C, prima della 'cavalcata' verso la Serie A.

La targa è stata presentata domenica 17 settembre, in occasione del match casalingo contro il Lecce, finito 1-1.