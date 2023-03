Il Lecce è pronto a difendere i suoi tifosi 'indesiderati' a San Siro

La decisione della prefettura di Milano che impone il divieto di trasferta per i tifosi residenti a Lecce e in provincia, che non potranno quindi assistere alla sfida di domenica prossima contro l'Inter a San Siro, rischia di diventare un caso. Non si è fatta attendere la presa di posizione del sodalizio giallorosso guidato dal presidente Saverio Sticchi Damiani che, attraverso una nota stampa, "esprime il proprio rammarico per il provvedimento assunto dal prefetto di Milano, che ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Inter-Lecce ai residenti di Lecce e provincia".

"La società giallorossa - si legge ancora nella nota - al fine di tutelare i propri tifosi, compresi coloro i quali hanno da tempo provveduto ad organizzare la trasferta sopportandone i relativi costi (i 4.361 posti del settore ospiti risultano tutti venduti da svariati giorni), si è attivata nei limiti consentiti dalla normativa vigente, interpellando Istituzioni e Autorità competenti".

"Tanto al fine - conclude la nota - di poter individuare delle misure idonee che possano contemperare le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, al tempo stesso, il legittimo affidamento di chi da svariate settimane è stato messo nella possibilità di acquistare i titoli di accesso e pianificare la trasferta".

La decisione del prefetto contro i tifosi salentini

Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha infatti deciso di vietare la partita Inter-Lecce, in programma domenica 5 marzo alle 18 al Meazza, ai tifosi salentini. "Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, nella seduta del 24 febbraio 2023, ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie in occasione della partita di calcio Internazionale Fc vs Lecce", si legge in una nota della Prefettura. Da qui la decisione, "quale misura preventiva, di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce".

"Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta competizione sportiva o, quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse all’evento, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, sentito il questore, con decreto adottato in data odierna, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi", hanno proseguito da palazzo Diotti.

È già la seconda occasione che ai tifosi giallorossi viene impedito di seguire la squadra in trasferta. La volta precedente è stata in occasione di Cremonese-Lecce quando le autorità ipotizzarono che ultrà leccesi e baresi potessero incontrarsi lungo la dorsale adriatica - il Bari giocava a Ferrara - per regolare vecchi conti.