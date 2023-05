I tifosi del Milan e la predica ai giocatori dopo la sconfitta con lo Spezia

"Questa sconfitta ci complica il futuro in campionato, per questo martedì dobbiamo fare una grandissima partita e cercare una pur difficile rimonta contro l'Inter". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta per 2-0 a La Spezia, l'ottava del campionato. "È stata una partita equilibrata, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dopo il loro gol ci siamo disuniti. In ogni caso, la prestazione è stata al di sotto delle nostre possibilità. Ci è mancata continuità durante la gara, ci servivano più ritmo e velocità", ha proseguito.

"La Champions può aver pesato, ce l'abbiamo in testa. Noi però dobbiamo crederci anche se solo giocando il nostro calcio, quello che sappiamo di poter esprimere, possiamo sperare di ribaltare la situazione martedì prossimo - ha detto ancora Pioli -. Il risultato dell'andata non ci dà vantaggi ma dobbiamo crederci. Bisogna rimontare due gol e quindi serve far sì che gli episodi siano a nostro vantaggio. Non ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione", ha concluso.

La ramanzina dei tifosi

Ma la sconfitta ha avuto altre conseguenze. Calabria, Hernandez, Giroud e Kjaer, insieme a Pioli, sono stati "convocati" dai 1.500 capi ultrà milanisti presenti in trasferta, e hanno subito pazientemente una ramanzina sulla gara in Champions di martedì. "Dovete dare tutto con l'Inter, vi sosterremo", hanno detto. Non dovrebbero esserci conseguenze, anche se l'articolo 25 comma 9 del codice di giustizia sportiva dal 2015 vieta ai tesserati "di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e a comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione o offesa". "Di solito un allenatore va sotto la curva. Siamo andati a ringraziarli per il loro sostegno. Non ho parlato, ho ascoltato", ha minimizzato Pioli.