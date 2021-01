Calciomercato: Tomori a un passo dal Milan, il difensore è già atterrato a Malpensa

Fikayo Tomori è arrivato a Milano. Il difensore del Chelsea è a un passo dal vestire la maglia del Milan.

Nelle prossime ore si stabilirà il programma delle visite mediche del giocatore che dovrebbe arrivare in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.

Tomori è un difensore centrale forte fisicamente e molto aggressivo, che può essere adattato come terzino destro. È molto atletico e veloce, oltre a essere forte negli interventi in tackle, nel gioco aereo, negli intercetti e nei contrasti.

Tomori arriva al Milan dopo Mario Mandzukic. L'attaccante croato, 34 anni, ha firmato martedì mattina il contratto che lo legherà ufficialmente al club di via Aldo Rossi fino a fine stagione, con un'opzione di prolungamento di un anno in base ad alcuni obiettivi.

Ex Marsonia, Nk Zagabria e Gnk Dinamo Zagabria, in Patria, nell'estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al Wolfsburg e poi al Bayern Monaco . Nel 2015 l'approdo in Italia e il via all'esperienza con la Juventus, società con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol, diventando l'idolo dei tifosi per la sua cattiveria agonistica e propensione al sacrificio per i compagni. Nel gennaio 2020 è passato all'Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol, prima del ritorno in Italia, al Milan.