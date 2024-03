Il maxi torneo di beach volley di Milano

Trenta nazioni partecipanti, circa mille atleti in campo e quattro tra strutture e arene sportive coinvolte: sono questi i numeri che ruotano attorno all’IVVA "Veteran Volleyball Tournaments-Age is no limit" che quest’anno, per la prima volta, si disputerà in Italia, a Milano. Il torneo si svolgerà dall’11 al 15 giugno 2024.

In campo scenderanno un migliaio di giocatori, sia amatoriali che ex professionisti, la metà provenienti da rappresentative di tutto il mondo e la restante parte da società italiane; per cinque giorni si affronteranno sui campi di volley e di beach volley in competizioni piene di sano agonismo, tanta voglia di divertire e divertirsi.

Il torneo sarà anche l’occasione per vedere in campo vecchie glorie del volley, a cominciare dallo schiacciatore azzurro, "mano di pietra" Franco Bertoli. Proprio il pluricampione italiano parteciperà in qualità di giocatore nella selezione Ivm (Italian Volley Master) al Campionato di Pallavolo e Beach Volley Master.

"Milano si sta affermando sempre più come punto di riferimento dello sport internazionale - commenta l'assessora allo Sport del Comune di Milano Martina Riva -. È importante popolare il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di occasioni sportive di qualità. Il torneo Master di Volley e Beach volley, cui partecipano 30 Paesi e le glorie della pallavolo, va proprio nella giusta direzione: quella della promozione di stili di vita attivi e sani, a ogni età, attraverso lo sport. Siamo felici di accogliere a Milano le squadre partecipanti e che Powervolley, una delle eccellenze sportive della nostra città, partecipi all'iniziativa portando il suo contributo e la sua energia".

“Siamo felici di dare una mano per questa manifestazione dedicata ai cosiddetti master, o veterani - ha detto Lucio Fusaro, presidente di Powervolley -. A Milano ci sono i miei amici Old Stars che mi invitano spesso ai loro allenamenti e sono un esempio per tanti nostri giovani. L’IVVA Tour di beach volley è poi un evento che mette in relazione lo sport e la salute. Valori importanti per i giovani e anche per chi non è più giovanissimo come noi".