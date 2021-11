Tritium, il DS Cera acquista un nuovo difensore classe 2002

Ancora un colpo di mercato per la formazione milanese della Tritium, che ricordiamo è impegnata nel campionato di Serie D. La società tramite un comunicato stampa emanato nelle prime ore del pomeriggio ha dichiarato di aver acquistato un nuovo difensore. Simone Buono, classe 2002 è un nuovo giocatore della Tritium.



Di seguito il comunicato ufficiale della società di Trezzo. "Simone Buono è il volto nuovo in casa Tritium. Il calciatore classe 2002 è l'ultimo arrivato e rappresenta il 14esimo acquisto della nuova proprietà e del direttore Vito Cera. Buono è un terzino giovanissimo ma con un passato di livello alle spalle. Infatti Simone arriva alla Tritium dopo che nella scorsa stagione ha collezionato diverse presenze con le maglie di Legnano e Folgore Caratese in Serie D. Proprio nella sua parentesi di Legnano, Buono ha avuto l'occasione di lavorare con il nostro direttore sportivo Vito Cera, che è riuscito adesso a fargli scegliere i nostri colori. Simone è cresciuto nelle giovanili del Como, passando poi per il Foggia in Serie D e nelle già citate Legnano e Folgore Caratese sempre nella massima serie. Ora Simone è ufficialmente un nuovo calciatore della Tritium. Benvenuto Simone".