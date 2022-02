Tritium - Lentigione si giocherà sabato 26 febbraio

Dopo le ultime gare in cui ha ottenuto due pareggi, la Tritium cerca la vittoria contro una delle prime in classifica. La gara Tritium-Lentigione, in programma sabato 26 febbraio allo stadio “La Rocca” di Trezzo sull'Adda (MI) alle ore 14.30 e valida per la 7^ giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone D, sarà diretta dal signor Antonio Monesi della sezione di Crotone, coadiuvato dagli assistenti signori Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara e Gheorghe Mititelu di Torino.



Anticipata da domenica a sabato, i ragazzi guidati da Mister Rossini proveranno a trovare quella vittoria che manca da alcune giornate.