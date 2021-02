Atmosfera da derby: la "bolgia" degli ultras di Milan e Inter sotto lo stadio di San Siro

Aria da derby a Milano. Le curve di Milan e Inter hanno deciso di sostenere le proprie squadre, domenica 21 febbraio, per il match di ritorno a San Siro, nonostante le "porte chiuse" allo stadio e le restrizioni previste dalle norme anti Covid. La curva nord avrebbe voluto radunarsi in piazza Castello, domenica mattina, per poi proseguire forse in corteo fino al Meazza, ma la questura di Milano non ha permesso il ritrovo che, così, è stato spostato presso il Baretto, sul lato nord dello stadio, per le undici.

Dall'altra parte del Meazza, in piazza Axum in prossimità del lato sud dell'impianto, a mezzogiorno si sono radunati gli ultras rossoneri. Cori da stadio, naturalmente, e l'atmosfera da derby quasi intatta, almeno "spiritualmente", perché quello che si respira dentro il "catino" di San Siro durante le stracittadine è impagabile e irripetibile.

I tifosi nerazzurri hanno voluto ricordare, con uno striscione, Mauro Bellugi, che per molti anni ha vestito la maglia dell'Inter, scomparso a causa del Covid dopo un lungo ricovero e dopo avere anche dovuto subire l'amputazione di entrambe le gambe. Loodevole poi l'iniziativa comune degli ultras "rossonerazzurri", insieme ai City Angels, per raccogliere beni di prima necessità da distribuire ai senzatetto di Milano.