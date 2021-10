Un nuovo innesto per la Tritium in arrivo dall'Emilia

La Tritium continua a lavorare sul mercato. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri: stiamo parlando di Roberto Scaramuzza.

L'esterno offensivo che arriva dal Borgo San Donnino (Fidenza) sarà già a disposizione di mister Danilo Tricarico a partire dalla partita di domenica 24 ottobre 2021 in casa contro il Seravezza.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Como, il calciatore classe 1997 ha militato in serie D nella Caronnese, nel Fanfulla e nel Borgo San Donnino appunto (51 presenze e 6 gol) e in Eccellenza nel Varese e nell'Alcione (41 gettoni e 13 reti in totale).