Milan in vendita? "Trattativa avanzata col fondo Investcorp"

Il Milan sarebbe in vendita. E l'acquirente, o almeno il soggetto in trattativa col fondo Elliott, sarebbe un altro fondo, Investcorp, con sede in Barhain, diretto da Mohammed Alardhi. L'indiscrezione arriva dal giornale francese L'Equipe e non è stata smentita dagli interessati. Investcorp è un gestore globale di prodotti d’investimento tra real estate, private equity e altro. A fine 2021 deteneva più di 40 miliardi di dollari di asset gestiti.

La trattativa sarebbe già in fase avanzata e potrebbe riguardare anche il Lilla, squadra francesce di Ligue 1, quella da cui proviene il portiere rossonero Mike Maignan. Secondo alcune fonti, tra cui Bloomberg, l'operazione varrebbe un miliardo di euro.