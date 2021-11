Venezia-Inter 0-2, nerazzurri a -1 dalla vetta

Con un bel gol di Calhanoglu dalla distanza al 34', l'Inter archivia meritatamente la pratica Venezia e passa al Penzo. Pronostico rispettato ma la partita è stata intensa e bella da vedere. I padroni di casa hanno lottato riuscendo più volte ad alzare il proprio baricentro, soprattutto nel secondo tempo, più equlibrato. Al 93' il raddoppio su calcio di rigore per l'Inter dopo il passaggio al Var, trasformato da Lautaro Martinez, per fallo di mano di Haps, ammonito. La palla, tirata proprio da Lautaro, era carambolata prima sul corpo e poi sul braccio del difensore neroverde.

Occasione più pericolosa del Venezia? Probabilmente il grandissimo tiro dalla lunga distanza al 39' di Aramu che quasi sorprende Handanovic, costretto ad allungarsi verso l'incrocio dei pali per deviare in angolo. Al 69' Dzeko potrebbe segnare lo 0-2 ma Romero esce col tempo giusto e gli frappone il corpo. All'83' in contropiede Di Marco fallisce il gol, ancora una volta Romero si oppone.

In classifica, l'Inter stacca l'Atalanta e si porta a 31 punti, ad uno dalla coppia di vetta Napoli-Milan che giocano domenica: i rossoneri alle tre contro il Sassuolo al Meazza, i partenopei al San Paolo alle otto e quarantacinque di sera contro la Lazio. Il Venezia resta a 15 punti e guarderà attentamente i risultati proprio del Sassuolo, così come di Spezia e Udinese.