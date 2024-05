"Dal secondo anello alla seconda stella": il video da brividi di Federico Di Marco

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I momenti difficili personali, come il primo figlio perso durante l'esperienza in Svizzera. I momenti difficili professionali, come l'infortunio e la paura di non essere all'altezza. Poi la fatica, il sogno, il successo. La gloria. Tutto sempre con il nerazzurro nel cuore.

Perché Federico Di Marco, 26enne milanese di Milano, è prima tifoso che calciatore. E così per celebrare lo scudetto vinto quest'anno insieme ai suoi compagni ha prodotto un video pubblicato sui suoi canali social che racconta questi suoi 26 anni a tinte nerazzurre.

"Dal secondo anello alla seconda stella. Un viaggio, un sogno", la presentazione, accompagnata dalle due stelle. E quel "secondo anello", la curva nord, sintetizza proprio come Di Marco sia tifoso da sempre.