Video, gol e sintesi partita Inter-Atalanta 1-0. A segno Skriniar

L'Inter batte l'Atalanta per 1 a 0 grazie al gol di ​Milan Skriniar al 54esimo. A partecipare all'azione proprio i tre difensori: de Vrij, Bastoni e infine Skriniar. Letale nel colpire. E poi via, in un lungo respingere i tentativi di avanzata dell'armata di Gasperini da parte dell'Inter di Conte. Sono sette vittorie di fila, sono 62 punti in campionato per i nerazzurri.

Non è una partita a scacchi, Inter-Atalanta, è molto di più. Un confronto a tutto campo, due filosofie di gioco all'apparenza simili - nel modulo - ma diverse per idee e principi. Atalanta a uomo, sempre e ovunque, Inter che accetta il palleggio degli ospiti, fa densità nella propria metà campo e studia il momento giusto per innescare Lukaku, in ripartenza. Gasperini ordina a Maehle di scalare in avanti su Bastoni, complicando l'uscita di palla nerazzurra. È una partita complicata, come ci si aspettava. E nonostante di fronte ci siano i due migliori attacchi del campionato, per la seconda volta Inter-Atalanta va al riposo sullo 0-0.

IL TABELLINO DI INTER-ATALANTA 1-0

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi (33 D'Ambrosio 85'), 23 Barella, 77 Brozovic (5 Gagliardini 77'), 22 Vidal (24 Eriksen 53'), 14 Perisic (36 Darmian 85'); 9 Lukaku, 10 Lautaro (7 Sanchez 77').

A disposizione: 97 Radu, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti (6 Palomino 81'); 3 Maehle, 11 Freuler (88 Pasalic 81'), 15 De Roon, 8 Gosens; 32 Pessina (59 Miranchuk 73'), 18 Malinovskyi (72 Ilicic 46'); 91 Zapata (9 Muriel 70').

A disposizione: 31 Rossi, 95 Gollini, 7 Lammers, 13 Caldara, 20 Kovalenko, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Marcatori: 54' Skriniar (I)

Ammoniti: Romero (A)

Note: ammonito Antonio Conte (I)

Recupero: 1' -

Arbitro: Mariani.

Assistenti: Bindoni, Imperiale.

Quarto Uomo: Sacchi.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Ranghetti.