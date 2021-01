Video gol Inter-Juve 2-0 sintesi partita domenica 17 gennaio 2021

L'Inter vince il Derby d'Italia grazie alle reti di Vidal e Barella, con l'ex Cagliari protagonista anche nel passaggio decisivo del primo gol. Il derby d'Italia si è giocato a San Siro domenica sera. Dopo il vantaggio iniziale, l'Inter ha controllato la partita trovando il raddoppio nei primi minuti del secondo tempo: Juventus che non fatica nella reazione, rendendosi pericolosa solo nel finale con Chiesa.

La cronaca. Al 12' l'Inter sblocca la partita, proprio con l'ex Vidal: cross forte sul secondo palo di Barella, il cileno stacca con i tempi giusti e di testa manda la palla sul sette dove Szczesny non puó arrivare. 1-0.

Nella ripresa i nerazzurri raddoppiano. Rete di Nicolò Barella. Lancio di Bastoni perfetto per la mezzala che, sola davanti a Szczesny, mette la palla sotto il sette battendo il portiere in uscita. 2-0 per gli uomini di Conte.

E' festa nerazzurra, mentre la Juve continua ad arrancare fuori dalla zona Champions.