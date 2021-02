Video gol e sintesi partita Inter-Juventus 1-2 Coppa Italia

La Juve vince il primo round, martedì sera, contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. 2-1 a San Siro per la Signora che mette un piede in finale.

I nerazzurri partono forte e vanno subito in gol. Rete di Lautaro Martinez. Barella sfonda a destra e mette palla al centro per Lautaro. L'argentino anticipa De Ligt e con una girata di prima intenzione batte Buffon che riesce soltanto a toccare la sfera senza evitare la marcatura. 1-0.

Ma gli uomini di Pirlo non stanno a guardare. Contatto in area tra Young e Cuadrado: l'arbitro inizialmente lascia correre, ma poi, dopo essersi diretto al Var, decide per il calcio di rigore. Sul dischetto va Ronaldo. Botta potente e centrale che spiazza Handanovic dagli undici metri e ripristina la parità, 1-1 al 26'.

Dopo 10 minuti i piemontesi passano in vantaggio, ribaltando la situazione. Incomprensione sulla trequarti tra Bastoni e Handanovic che favorisce ancora Cristiano Ronaldo, bravo a rubare palla al difensore italiano e insaccare a porta vuota con l'aiuto del montante. 1-2 al 36'.

Non accade più nulla. Juve, quindi, avanti nella sfida.