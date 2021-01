Video gol e sintesi Inter-Milan 2-1 Coppa Italia

L'Inter si qualifica per la semifinale di Coppa Italia 2020/2021. Gli uomini di Conte battono il Milan 2-1 martedì sera grazie a una rete su punizione di Eriksen nei tempi di recupero. La squadra di Pioli, che viene da un periodo opaco (crollo in casa con l'Atalanta), parte bene e passa in vantaggio con Ibrahimovic. Colpo di testa al limite dell'area di Meite che trova lo svedese. L'attaccante controlla tra tante maglie nerazzurre e lascia partire un rasoterra che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Handanovic. Vantaggio al 31'.

I nerazzurri pareggiano con un preciso rigore di Lukaku dopo fallo di Leao su Barella, controllato con il Var. Nel finale, la splendida punizione di Eriksen che dà la vittoria e il passaggio del turno.

Da segnalare scintille tra Lukaku e Ibrahimovic: sono volate parole pesanti e a fatica i compagni hanno trattenuto il centravanti belga. Lo svedese l'ha apostrofato con pesanti epiteti razzisti (qui l'audio).