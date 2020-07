Video gol Inter-Napoli 2-0, decidono D'Ambrosio e Lautaro

Un gol per tempo e pratica archiviata. L'Inter di Antonio Conte batte il Napoli di Rino Gattuso e si riprende il secondo posto in classifica dopo la vittoria nel pomeriggio dell'Atalanta.

Nel penultimo turno di campionato, i nerazzurri regolano i partenopei in una partita giocata e amministrata bene. Ad aprire le marcature è D'Ambrosio che al minuto 11 si fionda su un cross di Biraghi e di sinistro incrocia sul primo palo battendo Meret. La parola fine la scrive nel secondo tempo un redivivo Lautaro Martinez che parte da centrocampo, sfugge a Demme, si accentra e scaglia in porta un destro angolato e precisissimo.

L'Inter si porta così a 79 punti in classifica e nell'ultimo turno sfiderà proprio l'Atalanta in una sorta di spareggio finale per il secondo posto.