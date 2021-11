Video gol Inter-Napoli 3-2, highlights e sintesi partita

I nerazzurri battono la capolista per 3-2

Tre punti pesanti come un macigno. L'Inter riapre seriamente la corsa scudetto battendo al Meazza per 3-2 il Napoli capolista, finora imbattuto. I nerazzurri di mister Inzaghi vanno sotto per un gol di Zielinski ma poi nel primo tempo trovano la forza di ribaltarla con un gol su rigore di Chalanoglu e una rete di testa di Perisic su corner battuto dal centrocampista turco.

Nel secondo tempo Lautaro trova il 3-1 dopo uno strappo di Correa, ma l'Inter si regala degli ultimi minuti da brividi dopo aver subito il 3-2 con una magia di Mertens. Alla fine il Napoli non trova il pari e l'Inter accorcia dalla vetta, ora distante 4 punti.