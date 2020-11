Video gol e highlights Inter-Torino 4-2: Sanchez, doppietta Lukaku e Lautaro

Con rabbia e furore, pur senza brillare. L'Inter torna alla vittoria - dopo i pari con Parma e Atalanta e la sconfitta col Real in Champions - e lo fa in una partita pazza a San Siro contro il Torino, che va avanti di due gol ma poi si fa rimontare.

Dopo un primo tempo bloccato, in cui è il Torino ad andare più vicino al vantaggio, sono proprio i granata a sbloccarla all'ultimo respiro. Minuto 47': il Torino combina bene, Meite di tacco imbecca Zaza, che controlla e di sinistro fa 1-0 sul palo lontano. Al 62' raddoppio Toro: La Penna punisce al Var un intervento di Young su Singo in area e fischia il rigore. Dal dischetto l'ex Ansaldi è freddo e timbra il raddoppio.

Il doppio svantaggio sveglia l'Inter. Al 64' ci pensa Sanchez ad accorciare le distanze: il numero 7 è il più abile a catapultarsi su un pallone ribattuto dalla traversa su tiro di Lukaku e a ribadire in rete. Due minuti dopo, invece, è il belga a sfruttare un assist del cileno e segnare il 2-2 con un appoggio semplice semplice, quasi con i piedi sulla linea. Al minuto 84 la svolta: fallo di Nkoulu su Hamiki in area, La Penna va di nuovo al Var e fischia la massima punizione. Lukaku dagli 11 metri è freddissimo, spiazza Sirigu e completa la rimonta nerazzurra. All'89' la parola fine: Lukaku va via sulla sinistra, mette in mezzo per Lautaro che mette il sigillo del 4-2.