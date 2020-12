Inter, settima vittoria consecutiva: battuto l'Hellas Verona 1-2

Una buona Inter, nel turno infrasettimanale di mercoledì 23 dicembre, si issa in vetta della classifica grazie ai tre punti portati a casa da Verona: primo tempo difficile, con l'Hellas vicino anche al vantaggio e con Silvestri a salvare su Lautaro Martinez. Nel secondo tempo la squadra di Conte fa e disfa, trovando il vantaggio con un gran tocco di Lautaro Martinez, ma regalando il gol del pareggio a Ilic dopo che Handanovic non controlla un facile cross di Faraoni.

Il pareggio dura peró pochi minuti, con Skriniar che di testa mette in rete l'ottimo cross di Brozovic. Nel finale Inter che sfiora in piú occasioni il terzo gol, con Hakimi e Lukaku fisicamente inarrestabili per i difensori del Verona. L'Inter ha vinto sette partite consecutive in Serie A nel corso di un singolo campionato per la prima volta dal novembre 2018, con Luciano Spalletti in panchina (virgilio sport).