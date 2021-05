Video gol Juve-Inter 3-2, sintesi partita

L'Inter cade a Torino. I nerazzurri, già campioni d'Italia, perdono alla fine di una partita dalle mille emozioni e "dominata" dal Var.

La gara si sblocca al minuto 23. Su calcio d'angolo, Darmian abbraccia Chiellini che va giù: l'arbitro Calvarese va a controllare sul monitor di campo e fischia il rigore. Sul dischetto si presenta Ronaldo che si fa respingere il tiro da Handanovic, ma sulla ribattuta il portoghese è il più lesto a mettere in rete. Al 34' la storia si ripete, ma al contrario. Il direttore di gara viene richiamato al Var per un contatto tra de Ligt e Lautaro in area e decreta ancora la massima punizione. Dagli 11 metri Lukaku è glaciale e spiazza Szczesny. Sul finire del tempo, al 48', la Juve torna in vantaggio: Cuadrado si avventa su una palla sputata fuori area dalla difesa nerazzurra, calcia di prima e con una deviazione di Eriksen trafigge di nuovo Handanovic.

All'84', l'Inter - in superiorità numerica dal 55' per l'espulsione di Bentancur - trova il pari. Chiellini, impegnato in una lotta corpo a corpo con Lukaku, devia nella propria porta un cross dalla sinistra e timbra il 2-2, convalidato soltanto dopo l'ennesimo controllo al Var di Calvarese. All'88 la Juve torna avanti: l'arbitro fischia un altro rigore per un contatto tra Perisic e Cuadrado, che poi trasforma dal dischetto. Resta solo il tempo per il rosso a Brozovic, che ferma il colombiano lanciato in contropiede. E poi è festa Juve, che continua a sperare in un posto nella prossima Champions.