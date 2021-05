Video gol e sintesi partita Juve-Milan 0-3

Il Milan sbanca lo Juventus Stadium. Grande prova dei rossoneri che hanno la meglio sui bianconeri in una gara ben giocata e gestita ottimamente.

La partita si sblocca sul finire del primo tempo. Minuto 47, Szczesny respinge coi pugni una punizione di Calhanoglu con la palla che finisce sui piedi di Brahim Diaz: il portiere bianconero si attarda a metà strada senza tornare in porta e il fantasista rossonero salta Cuadrado e con un destro a giro perfetto trova l'incrocio dei pali. L'arbitro Valeri aspetta il silent check del Var per un presunto fallo di mano, che effettivamente non c'è, e dopo qualche secondo d'attesa è 0-1 Milan.

Video | La carica degli ultras alla partenza

Al 58' il Milan sciupa. Il direttore di gara, ancora con l'aiuto del Var, fischia un rigore per un fallo di mano di Chiellini su un tiro del solito Brahim Diaz. Sul dischetto va Kessie - e non Ibra - che però si fa ipnotizzare da Szczesny, che respinge il tiro dagli undici metri. Poco male per il Milan perché al 78' arriva il raddoppio. Rebic, entrato al posto di Ibra, riceve palla tutto solo sulla trequarti, controlla, si gira e di collo interno - quasi di piatto - la mette anche lui all'incrocio. All'82' arriva il punto esclamativo: Calhanoglu mette in mezzo da punizione, Tomori stacca di testa e timbra lo 0-3.

Il "match Champions" va così ai rossoneri, che tornano secondi a pari punti con l'Atalanta, a 72 punti, e lasciano la Juve quinta a -3.