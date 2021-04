Video gol e sintesi partita Lazio-Milan 3-0

La Lazio batte 3-0 il Milan all'Olimpico nella 33esima giornata del campionato di serie A, posticipo lunedì sera. L'Atalanta, vittoriosa a Bologna, è ora al secondo posto. Agguantano a 66 punti il team di Pioli anche Juve e Napoli. La Lazio passa in vantaggio dopo pochissimi minuti, al 2'. Immobile suggerisce in area per Correa. L'attaccante argentino salta Donnarumma in uscita bassa e deposita il pallone in rete. Inizio choc per i rossoneri e gli uomini di Inzaghi subito in vantaggio.

Nel secondo tempo la Lazio raddoppia. Contropiede dei romani con Luis Alberto che innesca ancora Correa. L'argentino penetra in area, salta Tomori e scaglia un tiro potente e preciso sul primo palo. Raddoppio biancoceleste.

All'80' la Lazio sfiora il tris. Immobile, scattato in profondità, tenta il pallonetto dalla trequarti cogliendo una clamorosa traversa. Un tris, tuttavia, che arriva presto. Rete di Immobile all'87'. Il centravanti biancoceleste, servito al limite dell'area da Lazzari, calcia potentemente trovando l'angolo basso alla destra di Donnarumma. Il pallone bacia il palo prima di entrare in rete.

Grazie a questo risultato, la Lazio sale a quota 61 punti in classifica portandosi a -5 dal terzetto formato da Napoli, Milan e Juventus. I biancocelesti, sesti ma con una partita da recuperare, vincono una gara decisiva per il rilancio in zona Champions League. Per i Diavoli il percorso si fa in salita: e preoccupa soprattutto il periodo di forma.

A brevissimo la sintesi video del match