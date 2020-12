Video gol e sintesi partita Milan-Celtic 4-2 Europa League 3 dicembre 2020

Nella quinta giornata dei gironi di Europa League, si sono affrontati Milan e Celtic, giovedì sera. I rossoneri hanno vinto per 4-2 contro la squadra del Regno Unito, in rimonta. Rogic porta in vantaggio gli ospiti. Disimpegno elaborato, Krunic non controlla il pallone in area, irrompe Rogic che di sinistro batte Donnarumma: siamo al 7'. Il raddoppio dopo appena 7 minuti: assist di Christie, Edouard supera Donnarumma con un morbido tocco sotto.

Ma gli uomini di Pioli reagiscono bene. Calcio di punizione vincente di Calhanoglu: tiro angolato, Barkas immobile. ll tutto al 24'. Passano 2 minuti e arriva il pareggio: pallone vagante in area dopo un rimpallo, Castillejo di sinistro sottomisura batte Barkas.

Nel secondo tempo arriva il vantaggio dei Diavoli. Un gol bellissimo di Hauge. Azione personale strepitosa del norvegese: salta due avversari, entra in area e di destro batte Barkas con un tiro sul palo lontano. Poi arriva il poker all'82' di Brahim Diaz. Hauge inventa, Brahim Diaz supera Barkas in uscita con un delizioso tocco sotto.

Nel prossimo turno di Europa League il Milan giocherà in trasferta contro lo Sparta Praga, per il Celtic impegno casalingo contro il Lille.