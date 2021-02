Video, gol e sintesi partita Inter-Genoa 3-0

Partita a San Siro con gol di Lukaku al 32°, segna anche Darmian nella ripresa e la terza rete la guadagna Sanchez, entrato nel finale al posto di Lautaro. L'Inter di Conte arriva a 56 punti: nelle ultime sette uscite in campionato è soltanto uno il gol subito. Due le ammonizioni, entrambe per il Genoa di Ballardini, per Zapata e Strootman.

Inter-Genoa 3-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (84' D'Ambrosio), Barella (84' Vidal), Brozovic (76' Gagliardini), Eriksen, Perisic (84' Young); Lukaku, Lautaro Martinez (76' Sanchez).

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic (46' Onguené), Zapata; Ghiglione (62' Shomurodov), Melegoni (71' Portanova), Rovella, Strootman (46' Behrami), Czyborra; Pjaca, Scamacca (62' Pandev).