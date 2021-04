Video gol sintesi partita e highlights Milan-Genoa 2-1

Il Milan ha battuto il Genoa in casa domenica 18 aprile nella 31esima giornata del campionato di serie A. I rossoneri consolidano la posizione in zona Champions. I milanisti sono passati subito in vantaggio al 13': rete di Rebic. Punizione di Theo Hernandez ribattuta dalla barriera, sinistro immediato di Rebic, Perin non ci arriva.

Dopo circa 10 minuti i liguri pareggiano con Destro. Corner di Zajc, Tomori si perde Destro a centroarea, l'ex di testa non perdona e fa 1-1. Ma non dura molto. Al 68', autogol genoano. Da corner, la palla spiove sulla schiena di Scamacca e carambola alle spalle di Perin: nulla può il portiere rossoblu alla deviazione del proprio compagno.