Video gol e sintesi partita Milan-Lazio 3-2

Il Milan ha battuto 3-2 la Lazio nel turno infrasettimanale del 23 dicembre del campionato di serie A al Meazza.

I rossoneri di Pioli rimangono quindi in testa alla classifica. Avvio sprint dei milanisti che trovano il doppio vantaggio grazie alla rete di Rebic e il penalty di Calhanoglu, ma la Lazio non demorde e accorcia le distanze con Luis Alberto che corregge in rete un penalty di immobile deviato da Donnarumma; nella ripresa i biancocelesti trovano il pareggio con Immobile, ma in pieno recupero Hernandez segna la rete decisiva che regala la vittoria ai rossoneri.

La Lazio esce a testa alta dal Meazza, tuttavia rimane ottava e fallisce l'aggancio al sesto posto della Juventus. Nel prossimo turno, in programma dopo la sosta natalizia, il Milan giocherà a Benevento mentre la Lazio sarà ospite del Genoa.