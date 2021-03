Video gol e sintesi partita Milan - Napoli 0-1, la rete di Politano inguaia i rossoneri

Milan-Napoli finisce 0 a 1. Un Milan stanco e incerottato cede il passo al Napoli. A San Siro passano gli azzurri, che capitalizzano e difendono il gol di Politano a inizio ripresa e costringono i rossoneri allo stop casalingo. Al termine di una partita sostanzialmente equilibrata, è un episodio a fare la differenza. La formazione di Mister Gattuso accorcia così in classifica sulla zona Champions League, sempre più affollata di pretendenti.

A San Siro si è registrato un brusco passo indietro sul piano della prestazione, specialmente dopo le scintille di Old Trafford in Europa League: forse, dopo l'impegno oltremanica, è stata proprio la fatica nelle gambe a frenare l'entusiasmo e il palleggio dei ragazzi di Stefano Pioli. Tante le assenze, tante le attenuanti, però ciò che resta è una sconfitta difficile da digerire in un momento caldo della stagione.

Ora è fondamentale rimettere subito insieme i pezzi, guardarsi negli occhi e produrre il massimo sforzo nelle ultime due partite prima della sosta: il ritorno a San Siro contro il Manchester United (giovedì alle 21.00) e la trasferta di Firenze in campionato (domenica alle 18.00), partita in cui i rossoneri saranno privi di Ante Rebić, espulso nel finale di partita.

Tabellino di Milan - Napoli 0-1

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Hernández; Tonali, Kessie (22'st Meïte); Castillejo (15'st Saelemaekers), Çalhanoğlu (15'st Díaz), Krunić (15'st Rebić); Leão (34'st Hauge). A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Kalulu, Kjær. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Demme (35'st Bakayoko), Ruiz; Politano (35'st Mario Rui), Zieliński (30'st Elmas), Insigne; Mertens (14'st Osimhen). A disp.: Contini, Meret; Costanzo; Lobotka, Zedadka; Cioffi. All.: Gattuso.

Arbitro: Pasqua di Nocera Inferiore.

Gol: 4'st Politano (N).

Ammoniti: 25' Maksimović (N), 24'st Di Lorenzo (N), 41'st Hernández (M).

Espulso: 47'st Rebić.