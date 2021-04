Video gol e sintesi partita Milan-Sampdoria 1-1

Il Milan non va oltre il pari e spreca l'occasione per accorciare sull'Inter capolista. Al Mezza, nella giornata che va in scena il sabato prima di Pasqua, i ragazzi di Pioli impattano contro un'ottima Sampdoria, che sfiora anche il colpo grosso.

Dopo un primo tempo in cui a fare più bella figura è la Samp - anche se sul finire della frazione Ibra reclama un rigore per un contatto con Augello -, a sbloccare la gara è proprio il Doria. Minuto 57: Theo Hernandez sbaglia un appoggio semplice semplice in uscita, la palla arriva a Quagliarella che di prima, senza pensarci, fa partire un pallonetto dolcissimo da oltre 20 metri che beffa Donnarumma, fuori dai pali.

Due minuti dopo la Samp resta in 10 perché Adrien Silva, già ammonito, entra male su Castillejo e porta a casa il secondo giallo. Il Milan ci prova e pressa la Samp - pur senza creare grosse occasioni -, e all'87' arriva il pari con Hauge che raccoglie un assist di Ibra, rientra sul destro in area e fulmina Audero con un tiro a giro che termina la sua corsa nell'angolino.

Sulle ali dell'entusiasmo i rossoneri cercano di ribaltarla definitivamente, ma la rimonta si ferma sul palo colpito da Kessie al 93' ad Audero ormai battuto. Il Milan resta a -5 dall'Inter, che sabato sera sfiderà il Bologna e la settimana prossima recupererà la gara col Sassuolo.