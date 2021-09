Video gol highlights sintesi partita Milan-Venezia 2-0: reti di Diaz e Theo Hernandez

Il Milan conquista tre punti preziosi per continuare nelle posizioni che contano in campionato

Il Milan batte il Venezia per 2 a 0 a San Siro. Tante novità di formazione per Mister Pioli, con l'esordio stagionale dal primo minuto per Kalulu e Ballo-Touré. Avvio contraddistinto da una lunga fase di studio, con il Milan che controlla il gioco tentando di scardinare l'attenta difesa veneziana. Il primo tentativo è di Rebi? al 4', ed è sempre Ante a rendersi pericoloso con un colpo di testa di poco alto al 24'. La prima vera chance è però di Kalulu, che si distende in avanti al 31' e sfiora il gol con un destro rasoterra dopo un triangolo con Rebi?. I rossoneri prendono coraggio nel finale di tempo, e in un minuto sfiorano due volte il vantaggio: al 36' palla in mezzo di Leão su cui non arriva nessuno, al 37' cross di Kalulu per Florenzi che sfiora di testa il secondo palo.

La prima occasione della ripresa è per Tonali, destro fuori al 50'. Due minuti più tardi ci prova Díaz, girando di sinistro al volo su sponda di Rebi?: palla alta di poco. Pioli prova a mescolare le carte con gli ingressi di Hernández, Tomori e Saelemaekers, e al 68' i rossoneri finalmente la sbloccano: Bennacer verticalizza su Theo sulla sinistra, cross tagliente per l'inserimento di Díaz che insacca da distanza ravvicinata per la gioia dei tifosi. Il gol sblocca il Milan, vicino al raddoppio al 77' con una punizione di Hernández. Il terzino francese deve attendere altri 5 minuti per trovare la gioia del gol, dato che all'82' va a segno con un sinistro tagliente dopo un bell'assist di Saelemaekers. É proprio del belga l'ultimo brivido in pieno recupero, con un destro da fuori alzato sopra la traversa da Mäenpää. Fischio finale.

Tabellino di Milan-Venezia: 2-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia (13' stTomori), Romagnoli, Ballo-Toure (13' st Hernandez); Tonali, Bennacer; Florenzi (13' st Saelemaekers), Diaz (36' st Kessie), Leao; Rebic (28' st Pellegri). A disposizione: Castillejo, Conti, Jungdal, Maldini, Tatarusanu. Allenatore: Pioli.

VENEZIA (4-4-2): Maenpaa; Ebuehi (29' st Mazzocchi), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz (8' st Crnigoj), Vacca, Busio (37' st Tessmann), Johnsen (29' st Okereke); Aramu, Forte (8' st Henry). A disposizione: Bjarkason, Heymans, Kiyine, Modolo, Neri, Schnegg, Svoboda, Tessmann. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

MARCATORI: 22' st Diaz (M), 37' st Hernandez (M).

NOTE: Ammoniti Forte, Caldara (V). Recupero: 1' pt - 4' st.