Video gol e highlights Napoli-Milan 1-3: doppietta di Ibrahimovic (poi infortunato) e Hauge

In vetta, nel segno di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan di Daniele Bonera - che sostituisce in panchina Pioli e il secondo Murelli, entrambi positivi al covid -, sbanca il San Paolo battendo il Napoli 1-3 e si riprende il primo posto solitario in serie A.

La partita la sbocca proprio lui, l'11 rossonero. Minuto 20, Theo Hernandez crossa dalla sinistra, lo svedese anticipa Koulibaly e di testa - da più di 10 metri - la mette sul palo lungo beffando Meret. La reazione del Napoli non si fa attendere, ma Mertens e Politano sbattono su Donnarumma, mentre Di Lorenzo - a due passi dalla porta - sbatte sulla traversa. Al 54' si ripresenta in scena Ibra. Rebic strappa sulla sinistra su assist filtrante di Chalanoglu, poi frena e scodella sul secondo palo, dove arriva il solito numero 11 che di ginocchio la appoggia dentro e mette il timbro sullo 0-2.

Al 62' si riapre la gara: Kessie perde la palla in uscita dall'area di rigore, la sfera arriva a Mario Rui che la mette a rimorchio per Mertens che batte Donnarumma per l'1-2. Tre minuti dopo Bakayoko, già ammonito, si fa buttare fuori per fallo su Theo, tra i migliori della gara. La brutta notizia, l'unica della serata per il Milan, arriva al 78' con Ibra che esce per infortunio muscolare, la cui entità andrà valutata.

Al 94' il punto esclamativo: Hauge in contropiede salta Manolas e scrive il suo nome sull'1-3 finale. I rossoneri tornano a Milano con 3 punti e da primi della classe.