Video gol e sintesi partita Parma Inter 1-2 4 marzo 2021 Serie A

Vola l'Inter di Conte che si porta a +6 sul Milan, con anche lo scontro diretto a proprio favore. Sono 6 le vittorie consecutive con quella di giovedì sera al Tardini di Parma contro gli emiliani. L'Inter passa in vantaggio con il quarto gol in campionato di Alexis Sanchez. Il cileno approfitta di un rimpallo per ricevere il pallone di fronte a Sepe e per batterlo con il sinistro. Gagliolo aveva provato ad evitare la rete ma per la Goal Line Technology il pallone aveva già varcato la linea di porta. Siamo al 53': nerazzurri in vantaggio.

Ed è proprio la serata del cileno. Raddoppio dei nerazzurri ancora con Alexis Sanchez. L'ex Manchester United spiazza Sepe dopo un'azione in contropiede di Lukaku, infermabile in progressione per i difensori del Parma. Siamo al 62'. Dopo 10 minuti il Parma accorcia le distanze: Pezzella dopo una splendida azione mette un bellissimo cross ed Hernani al volo, col piatto destro, fulmina Handanovic.

Non accade più nulla: nerazzurri sempre più soli in classifica al comando.