Video gol highlights sintesi partita Sampdoria-Inter 2-2: non bastano Dimarco e Lautaro

L'inter non riesce a vincere in casa della Sampdoria. A Genova passano in vantaggio i nerazzurri grazie a una rete di Dimarco al 17esimo del primo tempo. I padroni di casa pareggiano al 33esimo grazie a Yoshida e prima di andare a riposo ci pensa Lautaro a portare su i campioni d'Italia. All'inizio della ripresa, al 48esimo, la Sampdoria rimette le cose in pari con Augello.

Tabellino Sampdoria - Inter: 2-2

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (77′ Murru); Candreva, Thorsby, Silva (88′ Torregrossa), Damsgaard (77′ Verre); Quagliarella (66′ Askildsen), Caputo. A disposizione: Falcone, Chabot, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Dragusin, Ihattaren, Ferrari, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic (54′ Vidal), Calhanoglu, Perisic (53′ D’Ambrosio); Dzeko, Lautaro (61′ Correa). A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia. Allenatore: Simone Inzaghi.

MARCATORI: 17′ Dimarco, 33′ Yoshida, 44′ Lautaro, 48′ Augello.

ARBITRO: Orsato di Schio. Assistenti: Peretti di Verona e Pagliardini di Livorno. Quarto ufficiale: Baroni di Firenze. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Giallatini di Roma 2.

AMMONITI: Brozovic, Thorsby, Bereszynski, Adrien Silva, Dzeko, Correa.