Video gol e sintesi partita Fiorentina-Inter 1-3

L'Inter di Inzaghi ribalta il risultato a Firenze e porta a casa ancora 3 punti. Dopo il posticipo di serie A, quindi, è da sola in testa con 13 punti. La Fiorentina passa in vantaggio al 23esimo. Rete di Riccardo Sottil. Devastante Nico Gonzalez sulla sinistra, l'argentino vince prima il duello fisico con Skriniar e poi crossa al centro per il compagno che, da due passi, insacca. 0-1 per i viola. Ma non dura molto. I nerazzurri pareggiano al 52'. Dzeko serve il taglio di Barella, tocco per l'esterno Darmian che, da due passi, batte Dragowski con un preciso diagonale. 1-1. Passano pochi minuti e i milanesi passano in vantaggio: rete di Edin D?eko. Corner preciso di Calhanoglu, il bosniaco svetta in area e di testa, da pochi metri, schiaccia di potenza dove Dragowski non puó arrivare. Il tris arriva a una manciata di minuti dal termine del match. Rete di Ivan Periši?. Brozovic pesca Gagliardini in profondità, il neo entrato davanti a Dragowski serve il compagno che deve solo spingere la palla in porta.