Video gol e sintesi partita Milan-Torino 2-0 sabato 9 gennaio, Leao e Kessie

Vittoria e primo posto consolidato. Il Milan torna a correre e dopo la sconfitta per 1-3 in casa con la Juventus, al Meazza batte il Torino in una partita praticamente dominata dall'inizio alla fine e condotta in porto senza troppe difficoltà.

La gara si stappa al minuti 25. Theo Hernandez parte palla al piede, si accentra e scarica a Brahim Diaz, che di prima imbecca per Leao: l'attaccante portoghese entra in area e fulmina Sirigu per l'1-0. Al 36' ecco il raddoppio. Diaz, ancora lui, penetra in area di rigore e si scontra con Belotti: l'arbitro, Maresca, va al Var e assegna il rigore. Dagli 11 metri Kessie è implacabile come sempre, spiazza l'estremo difensore granata e timbra il raddoppio.

Al 51' un piccolo brivido per il Milan. Scontro in area tra Verdi che sta calciando e Tonali: Maresca assegna subito il rigore ma poi cambia idea dopo aver visto l'episodio al Var. Nel secondo tempo il Torino alza il ritmo e il Milan fa un po' più di fatica a sfondare, ma grossi pericoli dalla parte di Donnarumma non ne arrivano fino al 91', quando il portiere rossonero deve superarsi su un tiro di Segre deviato

Al minuto 85' il Diavolo trova anche il di festeggiare il ritorno in campo di Ibrahimovic dopo l'infortunio. Dopo 6' di recupero arriva il triplice fischio: i rossoneri portano a casa la vittoria e allungano momentaneamente a +4 sull'Inter seconda in classifica.