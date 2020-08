Video gol e sintesi finale Europa League Siviglia Inter 3-2

Nulla da fare per l'Inter nella finale di Europa League a Colonia: il Siviglia vince 3-2, venerdì sera. I nerazzurri erano passati in vantaggio con Lukaku su rigore, subito raggiunti e superati da una doppietta di De Jong. Momentaneo 2-2 di Godin, ma Diego Carlos, al 74', sigilla la definitiva vittoria spagnola. E' per loro il sesto trionfo.

Conte ha aspramente criticato l'arbitro per non aver fischiato un tocco di mano in area del Siviglia. Episodio dubbio sul quale il direttore di gara non ha avuto dubbi: nessuna volontarietà.