Video gol e sintesi partita Spezia-Milan 2-0

Il Milan perde in casa dello Spezia. I gol di Maggiore al 56' e Bastoni al 67' dei liguri spengono gli uomini di Pioli, che restano a 49 punti, per ora in testa alla classifica di Serie A. Lo spezia fa un balzo in avanti a 24 punti.

Brutta gara quella del Milan, mai pericolosa durante tutta la partita. I rossoneri hanno sempre sofferto e rincorso l'avversario, di fatto non creando alcuna occasione. Difficile capire, prima ancora di spiegare, una prova del genere da parte di tutta la squadra, avendo anche recuperato giocatori importanti e avendo anche avuto una settimana piena di lavoro.

Zero gol, soprattutto zero tiri in porta: un blackout a partire dall'atteggiamento, una prova e una serata da dimenticare al più presto. C'è da recitare il mea culpa, dando merito agli avversari, e ripartire con orgoglio. Dopo la 22° giornata di Serie A il Diavolo rimane fermo a 49 punti, mettendo a rischio il primato della classifica. Non certo un buon modo per avvicinarsi al Derby e prima ancora al ritorno dell'Europa League con l'andata dei Sedicesimi di finale in programma giovedì 18 febbraio alle 18.55 in casa della Stella Rossa. Sarà comunque un'ottima possibilità per riscattare questo passo falso.

IL TABELLINO DI SPEZIA-MILAN 2-0

Marcatori: 56′ Maggiore, 67′ Bastoni

SPEZIA (4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore (83′ Acampora), Ricci, Saponara; Estevez, Agudelo, Gyasi; A disposizione: Zoet, Ramos, Marchizza, Capradossi, Chabot, Dell’Orco, Agoume, Verde, Pobega, Galabinov, Leo Sena. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer (63′ Tomori), Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer (63′ Meite), Kessie; Saelemaekers (83′ Castillejo), Calhanoglu (83′ Hauge), Rafael Leao (63′ Mandzukic); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Tonali, Krunic. Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Vignali, Bastoni, Erlic (S), Dalot (M)